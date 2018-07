Tailândia encerra 2º dia de resgates de meninos presos em caverna

12:52 · 09.07.2018 / atualizado às 15:25 por Estadão Conteúdo

As autoridades tailandesas deram por encerrado o segundo dia da operação de resgate das 12 crianças e técnico de futebol presos há duas semanas em uma caverna inundada. Nos trabalhos desta segunda-feira (9) mais quatro garotos foram resgatados, restam ainda mais quatro crianças, além do técnico da equipe.

No domingo (8) as equipes de emergência iniciaram os esforços para resgatar os jovens que estavam presos na caverna. Neste mesmo dia, os quatro primeiros meninos foram retirados do local com a ajuda de mergulhadores experientes. Somados os resgates realizados durante os dois dias de operação, oito crianças já conseguiram sair da caverna.

Após serem retirados da caverna, os meninos foram levados de ambulância até o hospital de Chiang Rai. Eles ficarão isolados de seus familiares enquanto realizam exames para detectar se contraíram alguma doença.

As autoridades estão se apressando para resgatar as crianças - que têm de 11 a 16 anos - e seu treinador devido às chuvas de monções que atingem a região nesta época do ano. Técnicos têm bombeado água para fora da caverna e disseram que a forte chuva que caiu de madrugada não elevou o nível de água do complexo de cavernas.

Os meninos e seu técnico foram explorar o local no dia 23 de junho, após o treino de futebol, e foram surpreendidos por uma chuva que inundou o local. As equipes de buscas levaram 10 dias para localizar o grupo, que se abrigou numa parte seca do complexo.

O caso tomou proporções internacionais e o governo dos Estados Unidos enviou técnicos para ajudar no resgate. Na missão de ontem, participaram 13 mergulhadores estrangeiros e cinco membros da Marinha tailandesa. Na noite de quinta-feira, um ex-mergulhador tailandês morreu enquanto trabalhava como voluntário nos esforços de resgate colocando cilindros de oxigênio ao longo da rota utilizada para chegar às crianças.