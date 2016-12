'Sou grata pelas orações e pensamentos', escreve mãe de Fisher

22:00 · 27.12.2016 por Folhapress

A atriz Debbie Reynolds, 84, mãe de Carrie Fisher, que faleceu nesta terça-feira (27), agradeceu o apoio dos fãs da filha em mensagem publicada no Facebook.

"Obrigada a todos que abraçaram os dons e talentos de minha amada e incrível filha. Sou grata pelos seus pensamentos e orações, que agora a guiam até a sua próxima parada. Com amor, mãe da Carrie", escreveu.

Fisher é filha de Reynolds, que se consagrou no cinema com o filme "Cantando na Chuva" (1952), e do cantor Eddie Fisher, autor de sucessos da década de 1950 como "Thinking of you" e "Oh my pa-pa".

Fisher teve um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles na sexta (23). Foi internada em estado grave assim que o avião pousou, mas não resistiu e morreu nesta terça (27).