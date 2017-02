Sobe para pelo menos 107 número de mortos por avalanches no Afeganistão

09:55 · 06.02.2017

Boa parte das vítimas recentemente encontradas vem da província do Nuristão ( Foto: AFP )

O governo do Afeganistão afirmou que pelo menos 107 pessoas foram mortas nos últimos dias por avalanches causadas pelas fortes nevascas em diferentes partes do país. Porta-voz do ministro de Estado para gerenciamento de desastres e questões humanitárias, Omer Mohammadi afirmou que outras 65 pessoas ficaram feridas e mais de 150 casas foram destruídas por avalanches.

Boa parte das vítimas recentemente encontradas vem da província do Nuristão, perto da fronteira com o Paquistão, onde duas vilas foram soterradas pela neve. Mohammadi disse que as equipes de resgate até agora recuperaram 48 corpos das vilas.

No Paquistão, foi informado no fim de semana que pelo menos 13 mortes haviam sido confirmadas por uma avalanche no país.