Sete brasileiros detidos nas Bahamas retornam ao Brasil

23:00 · 29.12.2016 por Agência Brasil

Sete dos 12 brasileiros que foram detidos nas Bahamas no último dia 19 por tentativa de imigração irregular já retornaram ao Brasil. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, os demais devem voltar ao País até o fim da semana.

Outros 14 brasileiros estão presos na Flórida, Estados Unidos, aguardando a deportação. De 2011 a 2015, 278 brasileiros foram presos nas Bahamas. Segundo o Itamaraty, a grande maioria dos casos se deve à expiração do prazo do visto de permanência e de tentativa de imigração ilegal para os Estados Unidos.

Os dados de 2016 ainda não foram compilados, mas, segundo informações da Embaixada do Brasil em Nassau, o número de brasileiros presos aumentou significativamente depois que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Uma das promessas de Trump durante a corrida eleitoral foi aumentar a restrição de entrada de migrantes em território norte-americano.

Desaparecidos

O governo brasileiro informou que segue na busca por um grupo que está desaparecido na região de Bahamas desde 6 de novembro. Nesta quinta-feira (29), a representação brasileira em Nassau se reuniu com integrantes do governo de Bahamas na tentativa de firmar oficialmente um apoio para as investigações.