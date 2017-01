Seis pessoas são localizadas com vida em hotel soterrado por avalanche

08:34 · 20.01.2017 por AFP

Pessoas ainda estariam sobre os escombros do acidente ( Foto: AFP )

Os bombeiros localizaram nesta sexta-feira (20) seis pessoas com vida no hotel soterrado na quarta-feira (18) por uma avalanche em uma zona montanhosa do centro da Itália, anunciaram os meios de comunicação locais citando os serviços de emergência no local.

O primeiro contato ocorreu pouco depois das 11h00 locais (08h00 de Brasília) e os bombeiros conseguiram falar em várias ocasiões com estas pessoas, que ainda estariam sob os escombros.

Duas pessoas já haviam sido encontradas sãs e salvas, uma delas em estado de hipotermia, segundo a agência italiana Agi. Havia cerca de 30 pessoas, entre clientes e funcionários, no hotel, situado perto de Farindola, nos Abruzos, segundo o chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio.

A região do acidente se localiza a uma centena de quilômetros de Amatrice, abalada na quarta-feira por uma série de terremotos. Era impossível saber no momento se a avalanche foi provocada por um desses terremotos, que foram sentidos inclusive em Roma, situada a 180 quilômetros do epicentro.

As condições meteorológicas e a neve, que em alguns pontos alcança os dois metros de espessura, dificultaram o acesso a este local isolado na montanha.