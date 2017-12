Rastro de foguete cria imagem impressionante no céu dos EUA

11:07 · 23.12.2017 / atualizado às 11:25 por Redação Diário do Nordeste

A misteriosa luz no céu é resultado do lançamento de um foguete da base aérea de Vandenberg - Foto: reprodução

O rastro de um foguete da SpaceX provocou uma impressionante imagem no céu de Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite dessa sexta-feira (22). A luz misteriosa deixou alguns moradores assustados e o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter.

De acordo com comunicado do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, "A misteriosa luz no céu é resultado do lançamento de um foguete da base aérea de Vandenberg para colocar satélites no espaço", disse o comunicado publicado na internet.

Segundo o jornal Los Angeles Times, o foguete Falcon 9 carrega 10 satélites que fazem parte de uma operação de uma empresa de comunicação. Ainda de acordo com o jornal, todos os equipamentos foram instalados com sucesso.

Residindo em Los Angeles, o brasileiro Lucas Carvalho registrou a imagem e pensou que poderia ser um cometa. “Muito estranho. Pensei que poderia ser um cometa, mas parece que tem um rastro, como de avião. Conforme vai andando, parece que tem um raio de luz. Falei com um amigo que mora em San Diego. Ele viu de lá também”, disse.

Aliens

No Twitter, outros moradores do local compararam a cena com uma invasão alienígena, o que deixou o assunto entre os mais comentados da rede social na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23).

Confira o rastro que ficou no céu de Los Angeles: