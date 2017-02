Rainha Elizabeth faz história e se torna monarca mais longeva do Reino Unido

10:07 · 06.02.2017 / atualizado às 16:16 por Estadão Conteudo

Apesar da data inédita, não há previsão de qualquer comemoração especial ( Foto: AFP )

Adorada pela população britânica, a Rainha Elizabeth II faz hoje mais um registro histórico ao ser a primeira monarca a obter o Jubileu de Safira. Neste 6 de fevereiro, ela completa 65 anos de reinado. Nesta manhã, a guarda real montada realiza uma encenação próxima ao Palácio de Buckingham, no Green Park, acompanhada pela população local e por turistas. Trechos da apresentação eram exibidos por canais de televisão.

Apesar da data inédita, não há previsão de qualquer comemoração especial, além da que já é realizada todos os anos. Como faz sempre no Dia de Ascensão, a rainha deve passar o dia em uma propriedade particular, em Norfolk, sem a previsão de comparecer a eventos públicos. A expectativa por uma celebração maior, de grande escala, poderá ser vista apenas em 2022, quando Elizabeth poderá atingir o "Platinum Jubilee", o Jubileu de Platina. Nessa data, a rainha estará com 96 anos de idade.

A data histórica para a realeza britânica se dá em meio ao processo de discussão, no Parlamento, do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Elizabeth II nasceu em Londres e ascendeu ao trono aos 25 anos, após a morte de seu pai, em fevereiro de 1952. Sua coroação, no entanto, - a primeira a ser televisionada - ocorreu apenas no ano seguinte.