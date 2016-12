Putin decreta dia de luto na Rússia após queda do avião

09:22 · 25.12.2016 / atualizado às 10:04 por Estadão Conteúdo/AFP

Putin promete apoio às famílias das vítimas do acidente aéreo

O presidente russo, Vladimir Putin, decretou um dia de luto nacional em memória das vítimas do avião militar que caiu no mar com 92 pessoas a bordo neste domingo (25). Aparentemente, não houve sobreviventes na queda da aeronave de prefixo Tu-154, operado pelo Ministério da Defesa, que caiu no Mar Negro minutos após decolar de Sochi (sudoeste do país).

A aeronave levava membros de um famoso coro do Exército russo para um concerto de Ano Novo, em uma base militar russa na Síria. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Putin, em declarações veiculadas pela televisão russa, anunciou que haverá um dia de luto na próxima segunda (26). Ele disse que o governo realizará uma investigação abrangente dos motivos da queda e que fará de tudo para apoiar as famílias das vítimas.

Repercussão

O pianista russo Denis Matsouev, citado pela agência Ria-Novosti, lamentou a perda dos integrantes do coro do Exército, o Conjunto Alexandrov, sublinhando que eles eram "a carta de visita da Rússia".

A chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro turco Binali Yildirim, bem como o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, John Tefft, também já expressaram suas condolências ao país europeu.

Investigações

Uma investigação criminal foi aberta para determinar se violações das regras de segurança da aviação provocaram o acidente, indicou o Comitê de Investigação da Rússia, órgão responsável pelas investigações mais importantes do país.

Segundo a mesma fonte, os investigadores estão interrogando os técnicos que prepararam a aeronave para decolar. Nenhuma hipótese é privilegiada sobre o incidente com este avião, que operava há 33 anos.

Segundo o Ministério da Defesa, o avião tinha 6.689 horas de vôo desde 1983. A fim de contribuir com as investigações e a pedido de Vladimir Putin, o órgão federal russo também enviou uma comissão chefiada pelo vice-ministro, Pavel Popov, de acordo com seu porta-voz.

Vários aviões Tu-154, uma aeronave de concepção soviética, sofreram acidentes no passado. Em abril de 2010, um transporte deste tipo, que levava 96 pessoas a bordo, incluindo o presidente Lech Kaczynski e outras autoridades da Polônia, caiu ao tentar pousar perto de Smolensk (oeste da Rússia) e todos os seus ocupantes morreram.