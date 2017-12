Putin agradece Trump por infomação que impediu atentado, diz Kremlin

18:01 · 17.12.2017 / atualizado às 18:17 por Estadão Conteúdo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ligou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (17), para agradecê-lo por informações fornecidas pela agência de inteligência norte-americana (CIA) que ajudaram a evitar a explosão de uma série de bombas em São Petersburgo, disse Kremlin, em nota. A ligação foi a segunda feita entre os dois líderes desde a quinta-feira (14), quando Trump agradeceu Putin por suas declarações "reconhecendo o forte desempenho econômico dos Estados Unidos", de acordo com a Casa Branca.

A informação dada pela CIA ajudou a agência de segurança russa (FSB) a rastrear e prender um grupo suspeito de planejar a explosão da Catedral de Nossa Senhora de Cazã e vários outros pontos movimentados na região, disse o governo russo.

Kremlin disse também que a Rússia e suas agências de segurança vão adotar postura semelhante e alertar o governo norte-americano sobre possíveis ataques terroristas contra o país.

As autoridades russas disseram na sexta-feira (15) que sete pessoas com possível ligação com o Estado Islâmico foram presas por estarem tramando um atentado terrorista para este final de semana em São Petersburgo. A agência disse que foram encontrados muitos materiais explosivos em um apartamento, além de armas automáticas.