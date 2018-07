Príncipe Louis usará bata de Victoria em batizado com água do rio Jordão na próxima segunda

13:59 · 07.07.2018 / atualizado às 22:01 por FolhaPress

O bebê será conhecido como Sua Alteza Real o Príncipe Luís de Cambridge. ( Foto: reprodução/Instagram )

O terceiro filho do príncipe William e de sua mulher, Kate, será batizado na próxima segunda (9) na Capela Real do Palácio de St. James pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby. Quinto na linha de sucessão ao trono, Louis fará a sua segunda aparição pública desde o nascimento, em 23 de abril.

Com previsão de duração de 40 minutos, a cerimônia será reservada com presença do duque e da duquesa de Sussex, William e Kate Middleton, da rainha Elisabeth 2ª, do príncipe Charles e da mulher, Camiila. De acordo com o jornal The Express, o casal deve convidar entre 20 e 30 pessoas, número semelhante ao batismo dos filhos mais novos, Charlotte e George.

A única dúvida, segundo Daily Mail, é se o duque de Edimburgo, príncipe Philip irá à cerimônia. Aos 97 anos, o duque tem feito poucas aparições públicas. Nos últimos anos, Philip desenvolveu problemas de saúde e passou por tratamentos no coração, no abdômen e na bexiga. Em 2015, ele abandonou a vida pública.

O sacramento do príncipe Louis acontece 71 anos depois da rainha Elisabeth 2ª e do príncipe Philip anunciarem oficialmente o noivado, em 1947. Os nomes dos padrinhos ainda não foram divulgados, o que deve ocorrer apenas na manhã do dia 9 de julho.

Mantendo a tradição da família real britânica, Louis será batizado com água vinda do rio Jordão, local onde Jesus teria sido batizado por João Batista. Além disso, o príncipe vai usar uma réplica da bata usada pela filha mais velha da rainha Victoria, também chamada Victoria, em seu batizado, em 1841, feita de rendas e cetim. George e Charlotte seguiram o mesmo protocolo.

Louis Arthur Charles nasceu com 3,8 kg em um hospital em Londres às 11h01 locais (7h01 de Brasília) no dia 23 de abril de 2018. Além do avô Charles, do pai William e do irmão George, ele também está atrás da irmã Charlotte, 2, na linha de sucessão ao trono. O sexto na lista é seu tipo, o príncipe Harry.