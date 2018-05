Príncipe Louis é apresentado pelo Palácio de Kensington

18:18 · 06.05.2018

A princesa Charlotte beija o príncipe Louis, seu mais novo irmão. Foto: Divulgação/Palácio de Kensington

O pequeno príncipe Louis, mais novo herdeiro da Família Real, foi apresentado oficialmente neste domingo (6) pelo Palácio de Kensington, em Londres. Na página da Família Real no facebook, foram postadas as primeiras imagens do príncipe Louis, registradas no dia 2 de maio, data do aniversário de 3 anos da sua irmã, a princesa Charlotte. Numa das fotos, ela aparece beijando a testa do irmãozinho, o terceiro filho do casal Kate Middleton com o príncipe William, nascido no dia 23 de abril.

"O duque e a duquesa de Cambrige estão orgulhosos em compartilhar duas fotografias da princesa Charlotte e do príncipe Louis, tiradas no Palácio de Kensington. A imagem foi feita dia 2 de maio, no aniversário de 3 anos da princesa Charlotte. O duque e a duquesa querem agradecer a todos pelas mensagens amorosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", diz a nota divulgada pelo palácio.