Princesa Charlotte já vale mais que os pais e a rainha Elizabeth juntos

20:29 · 17.07.2018 / atualizado às 20:31 por Folhapress

A princesa Charlotte tem apenas três anos e é somente a quarta na linha de sucessão ao trono real, mas desbanca todos da família real britânica quando se trata de movimentar a economia.

Um ranking da revista Reader's Digest analisou o valor de mercado de cada membro da família real com base em suas fortunas e no potencial deles para movimentar a economia e apontou Charlotte em um primeiro lugar distante, avaliada em US$ 5 bilhões (R$ 19,3 bilhões). O segundo lugar fica com seu irmão mais velho, George, 4, cujo valor chega a US$ 3,6 bilhões (R$ 13,9 bilhões). O caçula da família, o príncipe Louis, que nasceu em 23 de abril, não entrou na lista.

A revista afirma que a liderança da jovem princesa se dá em parte por ser um ícone fashion, tudo que ela veste vira objeto de desejo de meninas (e principalmente mães) por todo o Reino Unido. A Reader's Digest cita como exemplo um cardigã amarelo John Lewis usado pela princesinha no seu retrato oficial do segundo aniversário que esgotou da loja em apenas 24 horas no chamado "efeito Charlotte".

A matriarca da família, a rainha Elizabeth 2ª, fica em terceiro com um valor de US$ 550 milhões (R$ 2,1 bilhões), a maior parte deles oriundos das propriedades herdadas de seu pai, o rei George 6º.