Primeiro turista lunar é escolhido por empresa de foguetes

23:54 · 13.09.2018

SpaceX divulgou esta imagem ilustrativa da viagem à Lua, no anúncio em seu Twitter ( Reprodução/Twitter )

A empresa americana SpaceX anunciou nesta quinta-feira um acordo para enviar o primeiro turista à Lua, a bordo de seu novo foguete que espera transportar no futuro pessoas para Marte.

"SpaceX firmou (contrato) com o primeiro passageiro privado para voar em torno da Lua a bordo do nosso veículo BFR", o "Big Falcon Rocket", nome do foguete reutilizável criado para viagens ao espaço distante, informou a empresa no Twitter.

"Este é um passo importante no acesso de pessoas comuns às viagens ao espaço".

A empresa revelará a identidade do turista na próxima segunda-feira.

SpaceX, do magnata Elon Musk, prevê para 2019 uma viagem com astronautas da agência espacial americana - NASA - à Estação Espacial Internacional.

O BFR tem por objetivo substituir três projetos emblemáticos da SpaceX: o Falcon 9 que propulsiona a cápsula Dragon para abastecer a Estação Espacial Internacional, a própria cápsula e o Falcon Heavy.

A viagem da NASA em 2019 será em uma cápsula Dragon, com capacidade para quatro tripulantes.

A SpaceX pretende chegar a Marte em 2022.