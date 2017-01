Primeira-ministra britânica divulgará detalhes sobre Brexit na terça-feira

14:35 · 15.01.2017 por Agência Brasil

A primeira-ministra britânica, Theresa May, dará detalhes nesta terça-feira (17) sobre seus planos para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. As informações são da Agência Xinhua.

Uma porta-voz da Downing Street confirmou à Xinhua na noite de quinta-feira que May fará um discurso para esclarecer maiores detalhes sobre os planos do governo para o Brexit.

Nenhum detalhe foi revelado pelo Número 10 sobre o quanto da estratégia será divulgada por May.

A primeira-ministra resistiu aos apelos dos deputados da oposição, bem como de alguns de seus próprios deputados pró-conservadores, para explicar suas reivindicações ao Parlamento.

Além do ditado "Brexit significa Brexit" e que a Grã-Bretanha vai negociar o melhor acordo possível com Bruxelas, pouco tem sido dito sobre o que a Grã-Bretanha vai procurar em sua relação pós-Brexit com seus países vizinhos da União Europeia (UE).

Na semana passada, ela indicou que os detalhes de sua estratégia seriam divulgados "dentro de semanas," então a confirmação de que ela marcou terça-feira como o dia escolhido veio como uma surpresa.

May já disse que ela pretende desencadear o processo do Artigo 50 até o final de março iniciando um período de negociação de dois anos com a UE.

A porta-voz oficial de May disse: "Ela vai fazer um discurso na terça-feira, apresentando mais detalhes sobre a nossa abordagem para Brexit, como parte da preparação para as negociações e em consonância com a nossa abordagem para a Grã-Bretanha global e continuar a ser uma nação de aparência externa."