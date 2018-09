Presidentes das Coreias chegam a acordo para desnuclearização da região

09:24 · 19.09.2018 / atualizado às 09:37 por Estadão Conteúdo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, tiveram encontro histórico nesta quarta-feira (19) ( Foto: PYEONGYANG PRESS CORPS / AFP )

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, assinaram um documento conjunto em que se comprometem com a desnuclearização da região. O texto diz que eles concordaram em estabelecer zonas de segurança em seus territórios e fronteiras marítimas para reduzir tensões militares e impedir confrontos.

Os norte-coreanos ainda permitiram que inspetores estrangeiros visitem os locais de teste de mísseis e disseram que estariam abertos ao desmantelamento de sua instalação de enriquecimento nuclear de Yongbyon, desde que os Estados Unidos adotassem "medidas correspondentes" para cumprir os termos do acordo assinado entre os dois países.

O documento também diz que as Coreias concordaram em retirar 11 postos de guarda da zona desmilitarizada até dezembro, com o objetivo de removê-las eventualmente. Além disso, foi acordado que não será permitido que aviões, helicópteros e drones sobrevoem a área militarizada que divide os dois países.