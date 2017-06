Polícia alemã libera britânicos que provocaram pouso de emergência

14:51 · 11.06.2017 por Estadão Conteúdo

"Conversa terrorista" provocou susto durante voo da Easy Jet que ia da Eslovênia para Londres

A polícia alemã liberou neste domingo (11), três cidadãos britânicos que estavam sob custódia, após uma conversa suspeita, durante um voo para Londres, levar um piloto da EasyJet a solicitar uma parada não programada em Colônia, na Alemanha.

A polícia de Colônia divulgou uma declaração afirmando que as autoridades que questionaram os homens e examinaram seus celulares não encontraram provas de que tinham planejado um ataque.

"No momento, a polícia de Colônia acredita que não havia ameaça real", disse o porta-voz Christoph Gilles.

De acordo com a polícia, uma passageira do voo realizado neste sábado (10), entre a capital eslovena Liubliana e a capital britânica, ouviu uma conversa com "conteúdo terrorista" entre os homens, de 31, 38 e 48 anos. Um deles também carregava um livro com a palavra "matar" e uma foto de um rifle na capa.

Desembarque

O avião foi desviado para o aeroporto de Colônia por precaução e os 151 passageiros a bordo desembarcaram usando as saídas de emergência. A polícia realizou uma operação de "explosão de controle" em uma mochila pertencente a um dos homens e na qual foram identificados fios, mas não foi encontrado qualquer explosivo. Os fios seriam parte de um dispositivo de carregamento de energia, disse Gilles.

Várias pessoas ficaram levemente feridas durante a evacuação do avião. Os passageiros seguiriam em voo para Londres neste domingo.

Com informações da Associated Press