Polícia alemã busca tunisiano por atentado em Berlim

09:20 · 21.12.2016 por AFP

A polícia alemã busca um tunisiano depois da descoberta de um documento de identidade no caminhão jogado contra um mercado natalino na noite de segunda-feira, em Berlim, informa a imprensa local.

Segundo os jornais Bild e Allgemeine Zeitung de Mainz, o homem tem entre 21 e 23 anos e é conhecido com três nomes diferentes.

O documento achado no caminhão é um papel expedido para um migrantes ao qual foi negado o pedido de asilo sem que, por isso, fosse expulso.

O documento foi expedido pelas autoridades locais de Kleve, uma cidade da Renânia do Norte-Westfalia, situada na fronteira com a Holanda.

Segundo o site da revista Spiegel, o indivíduo é originário de Tataouine (sul).

Os investigadores encontraram o documento debaixo do banco do motorista, na cabina do caminhão jogado intencionalmente contras uma feira natalina, causando a morte de 12 pessoas.

O grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado.

O suspeito tem antecedentes, precisamente um delito por lesões corporais, e é considerado perigoso por estar vinculado a uma grande rede extremista, segundo o Bild.