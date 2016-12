Personalidades de Hollywood lamentam morte de Carrie Fisher

16:05 · 27.12.2016 / atualizado às 18:09 por FolhaPress

Personalidades de Hollywood lamentaram a morte da atriz Carrie Fisher, 60 anos, conhecida como a intérprete da princesa Leia na saga "Star Wars", nesta terça (27). A atriz teve um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles e foi internada em estado grave assim que o avião pousou, no último dia 23, mas não resistiu.

>'Não tenho medo da morte, mas de morrer', disse Fisher à Rolling Stones

Ela estava na Inglaterra para filmar o seriado "Catastrophe" e promover o livro de memórias "The Princess Diarist", no qual revelou ter tido um affair com Harrison Ford à época das filmagens de "Star Wars".

Amigos famosos repercutem

Mark Hammil, que interpretou Luke Skywakler em "Star Wars", irmão da personagem Leia, escreveu no Twitter: "Sem palavras. Devastado", junto de uma foto dos dois durante as filmagens.

"Estou profundamente triste com a notícia do falecimento de Carrie. Ela era uma amiga querida, a quem eu admirava e respeitava muito. A força está escura hoje!", disse Billy Dee Williams, o Lando Calrissian da saga espacial, na mesma rede social.

O ator William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk em "Star Trek", escreveu no Twitter: "Eu estou profundamente triste em saber da morte de Carrie Fisher. Vou sentir falta das nossas brincadeiras. Uma luz e um maravilhoso talento foram apagados".