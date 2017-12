Pentágono revela programa secreto de investigação de óvnis

15:14 · 17.12.2017 / atualizado às 16:08 por AFP

O Pentágono admitiu ter financiado um programa secreto bilionário para investigar aparições de objetos voadores não identificados (óvnis). O programa foi encerrado em 2012, de acordo com o Departamento de Defesa, mas o New York Times relatou que ele ainda está em execução. Os funcionários continuam a estudar incidentes apontados pelos membros do serviço militar dos Estados Unidos, em paralelo às suas atividades regulares no Pentágono.

O chamado Programa de Identificação Avançada de Ameaças de Aviação operou de 2007 a 2012 e recebeu 12 milhões de dólares por ano de financiamento, escondido no gigantesco orçamento do Pentágono, disse o Times, citando participantes e registros do programa.

O programa forneceu documentos que descrevem as aparições de aparatos voadores não identificados que pareciam se mover rapidamente, sem sinais visíveis de propulsão, ou sem meios aparentes de se erguer, afirmou o Times. Funcionários do programa também examinaram vídeos dos encontros de aeronaves militares americanas com objetos desconhecidos.

Um deles, divulgado em agosto, mostra um objeto oval branco do tamanho de um avião sendo seguido por dois jatos da Marinha de um porta-aviões da costa da Califórnia em 2004, acrescentou a reportagem.

O Departamento de Defesa disse em nota que o programa foi encerrado.

"O Programa de Identificação Avançada de Ameaças de Aviação foi concluído em 2012. Determinou-se que havia outras questões mais prioritárias que mereciam financiamento e foi com a melhor das intenções que o Departamento fez essa mudança", afirmou.

"O Departamento de Defesa leva muito a sério todas as ameaças e ameças em potencial ao nosso povo, nossos ativos e nossa missão, e toma ações quando qualquer informação verossímil aparece".