Pastor mais influente dos EUA, Billy Graham morre aos 99 anos

13:41 · 21.02.2018 por Folhapress

O pastor americano Billy Graham, pregador evangélico e conselheiro espiritual de diversos presidentes, morreu nesta quarta (21), aos 99 anos.

Graham pregou para milhares de pessoas em estádios e jornadas de fé, e foi pioneiro no uso de meios de comunicação como o rádio e a televisão, tornando-se mundialmente conhecido.

O reverendo morreu em casa. Nos últimos anos, segundo o jornal "The New York Times", ele vinha enfrentando diversas doenças, como sintomas do mal de Parkinson, câncer de próstata e hidrocefalia.

Nascido em 7 de novembro de 1918, filho de um fazendeiro do estado da Carolina do Norte, Graham se converteu ao cristianismo aos 15 anos. Aos 21, foi ordenado pastor numa igreja batista da Flórida.