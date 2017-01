Passagem de poder no Twitter: Obama entrega conta oficial @POTUS a Trump

16:40 · 20.01.2017 por AFP

Em Washington, a passagem de poder também se faz pelo Twitter.

Barack Obama, foi transferida ao sucessor republicano, o 45º presidente da história americana. No momento em que Donald Trump prestou juramento nesta sexta-feira, a conta @POTUS (sigla de "President of the United States"), utilizada até o momento por, foi transferida ao sucessor republicano, o 45º presidente da história americana.

O contador do número de tuítes foi zerado, embora o número de seguidores tenha sido mantido. O objetivo do executivo era inicialmente conservar o total de seguidores (mais de 13 milhões).

Uma nova conta, @POTUS44, reúne todos os tuítes enviados por Obama (cerca de 350) que serão arquivados.

A mesma lógica se aplica às contas da primeira-dama Michelle Obama (@FLOTUS), do vice-presidente Joe Biden (@VP) e do porta-voz do executivo Josh Earnest (@PressSec).

Por enquanto, o novo presidente parece decidido a continuar utilizando sua conta pessoal @realDonaldTrump (mais de 20 milhões de seguidores) da qual foram enviados vários tuítes desde que concluiu seu discurso de posse no Capitólio.