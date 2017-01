Papa pede a bispos tolerância zero com abusos sexuais de crianças

15:59 · 02.01.2017 / atualizado às 16:01 por Estadão Conteúdo

Vaticano divulgou carta escrita pelo papa em 28 de dezembro que trata das injustiças feitas a crianças, como trabalho escravo, desnutrição e exploração sexual, incluindo abuso por parte dos sacerdotes ( Foto: AFP )

O papa Francisco pediu aos bispos da Igreja Católica de todo o mundo que façam o que for necessário para garantir que membros do clero não cometam abusos sexuais contra crianças.

Nesta segunda-feira (2), o Vaticano divulgou uma carta escrita pelo papa em 28 de dezembro e enviada aos bispos católicos que trata sobre as injustiças feitas a crianças, como trabalho escravo, desnutrição e exploração sexual, incluindo abuso por parte dos sacerdotes.

Na carta, Francisco condena o "pecado do que aconteceu, o pecado de não ajudar, o pecado de encobrir e negar e o pecado do abuso de poder". O papa também pediu aos bispos que tenham "tolerância zero com o abuso sexual de menores".