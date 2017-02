Papa Francisco pede orações por bebês que podem ser alvo de aborto

13:09 · 05.02.2017 por Folhapress

O papa Francisco fez, neste domingo (5), um apelo à defesa da "cultura da vida", e pediu que se reze pelas crianças "ameaçadas pela interrupção da gravidez".

"Todas as vidas são sagradas, façamos avançar a cultura da vida como resposta à lógica do desperdício e ao declínio demográfico", disse o papa durante a Jornada Mundial da Vida.

"Rezemos juntos pelas crianças ameaçadas pela interrupção da gravidez e pelas pessoas que se aproximam do final de suas vidas", acrescentou Francisco durante a tradicional oração do Angelus de domingo na praça de São Pedro, no Vaticano.

Desde sua chegado ao Vaticano, o papa expressou em várias ocasiões preocupação com a queda da taxa de natalidade na Europa, particularmente na Itália.

Em sua encíclica "Laudato si", de junho de 2015, afirmou que "o crescimento demográfico é plenamente compatível com o desenvolvimento integral e solidário".

Como seus antecessores, o papa Francisco, fiel à doutrina da Igreja Católica, é um feroz opositor ao aborto.

No ano passado, porém, durante o chamado Jubileu da Misericórdia, o pontífice fez um gesto em direção às mulheres que abortaram e se arrependeram, permitindo que os padres as absolvam, algo que até então só os bispos podiam fazer.