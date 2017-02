Papa Francisco grava vídeo para ser exibido na final do Super Bowl

18:58 · 05.02.2017 / atualizado às 19:03 por Agência Brasil

Francisco gravou a mensagem em espanhol, sua língua materna, em um momento em que o país vive tensões devido às novas políticas imigratórias do presidente Donald Trump

O papa Francisco gravou um vídeo para ser exibido na final do Super Bowl, neste domingo(5), em Houston, nos Estados Unidos. "Os grandes eventos esportivos como o Super Bowl são altamente simbólicos, demonstrando que é possível construir uma cultura de encontro e um mundo de paz", diz o líder católico nas imagens que serão transmitidas no jogo mais importante do calendário esportivo norte-americano. A final do campeanato de futebol americano, que será disputada este ano entre New England Patriots e Atlanta Falcons, é uma das transmissões mais assistidas nos EUA e no mundo. As informações são da Agência Ansa.

"Participar de atividades esportivas nos dá a chance de ir além da nossa visão pessoal de vida e nos ensina o significado do sacrifício, crescer com respeito e fidelidade às regras. Que o Super Bowl deste ano possa ser um sinal de paz, amizade e solidariedade para o mundo", disse. Esta é a primeira vez que um Papa grava uma mensagem em vídeo para a final do campeonato na National Football League, a liga profissional de futebol americano. Francisco gravou a mensagem em espanhol, sua língua materna e usada por milhões de imigrantes latinos nos EUA, em um momento em que o país vive tensões devido às novas políticas imigratórias do presidente Donald Trump.

A mensagem do Papa também pode ser vista como uma sinalização aos decretos de Trump, pois Francisco pediu "uma cultura de encontro e um mundo de paz". A final do Super Bowl, que será disputada no NRG Stadium de Houston, começa às 18h30 (hora local), 21h30 no horário de Brasília.

Na manhã deste domingo, na tradicional celebração do Ângelus no Vaticano, o Papa fez outro apelo, desta vez em favor da proteção da vida, desde a gestação até a morte. "Toda vida é sagrada. Levemos adiante a cultura da vida como resposta à lógica da cultura do descarte e da redução democráfica", disse o Papa. "Estamos próximos e rezando pelos bebês que estão em perigo pela interrupção da gravidez, assim como pelas pessoas que estão no fim da vida. Toda vida é sagrada, ninguém deve ser deixado sozinho".