Papa Francisco comemora 81 anos e pede zelo pelas crianças

12:29 · 17.12.2017 por Folhapress

No dia do seu aniversário, Papa Francisco falou teve um encontro com jovens desfavorecidos que recebem apoio de fundação do Vaticano ( Foto: AFP/ Observatório Romano )

O papa Francisco comemora neste domingo (17) seu aniversário de 81 anos. Durante a tradicional cerimônia do Angelus, na Praça São Pedro, ele pediu aos fiéis que sejam "sempre felizes, mesmo quando os acontecimentos não são do jeito que queremos".

Francisco também enfatizou a importância de não envolver as crianças nas disputas entre adultos. "Quando as crianças são testemunhas de problemas em casa, de pais que discutem, elas sofrem. Não as deixem tristes. Devemos sempre crescer na alegria", disse ele.

O pontífice falou após encontro com jovens desfavorecidos que recebem apoio de uma fundação do Vaticano. Ele agradeceu a multidão reunida na praça da Basílica de São Pedro, que cantou "Feliz Aniversário" pelos 81 anos do papa. No final de seu almoço de domingo, ele provou um bolo de pêra e canela, no qual o artista italiano Mauro Pallotta (o MauPal), especialista em grafite, representou o papa carregando o planeta Terra nas costas.