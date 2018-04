Papa elogia resultado da reunião intercoreana

10:28 · 29.04.2018 / atualizado às 11:12 por Agence France-Press

( Andreas SOLARO / AFP )

O papa Francisco afirmou neste domingo (29) que acompanha com suas orações o "resultado positivo" da reunião de cúpula intercoreana de sexta-feira (27) e o "corajoso compromisso" dos líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte a favor da paz.

"Acompanho com a oração o resultado positivo da reunião de cúpula intercoreana de sexta-feira e o corajoso compromisso assumido pelos líderes das duas partes de realizar um caminho de diálogo sincero para uma península coreana livre de armas nucleares", declarou o papa depois da oração Regina Coeli deste domingo.

"Peço ao senhor para que a esperança de um futuro de paz e uma amizade mais fraterna não seja fraudada e para que a colaboração possa seguir dando bons frutos para o amado povo coreano e o mundo inteiro", completou o papa.