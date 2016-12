Papa convida a partilhar feridas com Jesus e diz que mundanidade tornou cristãos reféns

21:42 · 24.12.2016 / atualizado às 21:48

Durante a homilia, o pontífice convidou a humanidade a levar a Jesus a "marginalização" de cada um

O papa Francisco celebrou na noite deste sábado, 24 de dezembro, a tradicional Missa do Galo em uma Basílica lotada de fiéis, por dentro e por fora - com mais de 10.000 somente no entorno do prédio. Durante a homilia, o pontífice convidou a humanidade a levar a Jesus a "marginalização" de cada um e as "feridas não saradas" e declarou, ao citar as comemorações desta época, que a mundanidade "pegou os cristãos como reféns". A celebração foi transmitida ao vivo pela Rádio Vaticano, com tradução simultânea em Português.

"Quando as luzes do comércio poem na sombra a luz de Deus; quando nos afanamos com os presentes e ficamos insensíveis a quem está marginalizado; esta mundanidade nos pegou como reféns". Francisco também comparou Jesus às crianças da atualidade ao citar as formas de rejeição e indiferença com as quais o Menino foi tratado ao nascer, em uma manjedoura de um curral.

"Deixemo-nos interpelar pelo menino na manjedoura, mas deixemo-nos interpelar também pelas crianças que hoje não são reclinadas no berço e nem acariciadas pelo carinho de uma mãe e de um pai, mas jazem nas manjedouras de dignididade, no abrigo subterrâneo para escapar aos bombardeamentos; na calçada de uma grande cidade; reclinadas no fundo de um barco sobrecarregado de imigrantes. Deixemo-nos interpelar pelas crianças que não se deixam nascer, as que choram porque ninguém lhes sacia a fome, aquelas que na mão não têm briquedos, mas armas", disse Francisco.

Ele ainda lembrou que o Natal é uma época de tristeza e esperança. "O mistério do Natal que é luz e alegria; interpela e mexe conosco, porque é um mistério, de esperança e de tristeza; traz consigo um sabor de tristeza, já que o amor não é acolhido, a vida é descartada (...) mas o Natal tem, sobretudo, um sabor de esperança, porque não obstante às nossas trevas, resplandece a luz de Deus; a sua luz gentil não mete medo (...) Não vem para devorar e comandar, mas alimentar e servir".