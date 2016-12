Países europeus reforçam segurança após tragédia em Berlim

15:51 · 20.12.2016 / atualizado às 17:30 por Agência Brasil

O prefeito de Berlim, Michael Mueller, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro do Interior alemão, Thomas de Maiziere, chegam ao local da tragédia que matou 12 pessoas na noite de ontem (19), na capital da Alemanha ( Foto: Maurizio Gambarini / DPA / AFP )

O atentado contra um mercado de Natal em Berlim, na Alemanha, e o assassinato do embaixador russo em Ancara, na Turquia, ambos ocorridos nessa segunda-feira (19), fizeram os países europeus reforçarem seus esquemas de segurança para as festas de fim de ano.

>Estado Islâmico assume responsabilidade por ataque em feira de Natal em Berlim

Na Itália, investigadores estão em contato com as autoridades alemãs para confirmar detalhadamente todas as informações sobre o ataque com um caminhão contra o mercado de Natal que deixou 12 mortos e 48 feridos na noite de ontem. Como consequência do atentado, a segurança das principais feiras natalinas da Itália foi reforçada, como em Bolzano, Merano e Bressanone, cidades da região de Trentino.

De acordo com o chefe de polícia da Itália, Franco Gabrielli, foram ajustados dispositivos para prevenir ataques, além do envio de unidades operacionais de socorristas, com médicos e especialistas voluntários próximo à região. A segurança nos mercados também foi reforçada com agentes de Milão e Padova. Segundo as autoridades, nas fronteira terá o acréscimo de mais 50 soldados.

Em Londres, a Scotland Yard anunciou que revisará os seus planos de segurança durante o período das festividades. Já na França, onde é mantido o estado de emergência por ameaça terrorista desde os atentados de 13 de novembro de 2015, as operações continuam e o governo francês anunciou reforços policiais extras.

Os mercados natalinos são considerados os principais alvos de atentados terroristas no mês de dezembro na Europa. Em novembro, as autoridades francesas prenderam sete pessoas suspeitas de planejarem atentados.