ONU saúda resultado das eleições haitianas e pede por aceitação

23:05 · 04.01.2017 por Estadão Conteúdo

O Conselho de Segurança das Nações Unidas recebeu com boas-vindas o anúncio dos resultados finais da corrida presidencial do Haiti, pedindo para que todos os políticos aceitem a decisão, evitem violência e trabalhem juntos para construir um país estável e próspero.

Jovenel Moise, um empresário do norte do país, foi certificado como o ganhador oficial da eleição presidencial de novembro, nesta terça-feira, na sequência de uma ordem do tribunal eleitoral que não encontrou evidências de fraude no processo.

O Conselho de Segurança elogiou as autoridades do governo e o povo haitiano "pelo passo positivo pela restauração plena das instituições democráticas haitianas".