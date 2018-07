Oitavo garoto é retirado de caverna na Tailândia

08:43 · 09.07.2018 / atualizado às 12:56

As crianças resgatadas estão sendo encaminhadas ao hospital em helicópteros ( Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP )

Mais três garotos que estavam preso em uma caverna inundada na Tailândia foram resgatados na manhã desta segunda-feira (9) (horário de Brasília), segundo informações do canal americano CNN. Com isso, chega a oito o números de jovens retirados da caverna. Outras quatro crianças e o treinador seguem esperando pelas equipes de resgate.

As equipes de emergência iniciaram nesta segunda-feira (9) uma nova operação para resgatar os jovens que permanecem presos, um dia depois da saída de quatro meninos do local, com a ajuda de mergulhadores experientes. A quinta criança foi retirada ainda no início da manhã desta segunda-feira e levada ao hospital onde já estavam os outros meninos.

A retirada de mais três jovens na manhã desta segunda-feira (9) foi confirmada pela equipe da CNN que acompanha o resgate no local. As identidades dos garotos salvos ainda não foram informadas oficialmente.

Ambulâncias e um helicóptero estão sendo utilizados para levar as crianças resgatadas até o hospital, onde estão recebendo os primeiros atendimentos médicos. O estado de saúde dos garotos não foi revelado.

No início do segundo dia de resgates autoridades locais afirmaram que tinham boas perspectivas para a continuidade da operação. "Teremos boas notícias dentro de algumas horas", afirmou o coordenador da célula de crise, Narongsak Osottanakorn, normalmente muito prudente, às 15h locais (5h de Brasília).

A Tailândia aguarda um final feliz para os 12 meninos e seu técnico de futebol, presos na caverna de Thuam Luang, norte do país, desde 23 de junho, um acontecimento que atraiu centenas de jornalistas de todo o mundo para a região.