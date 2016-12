Obama sugere que venceria Trump se tivesse concorrido às eleições deste ano

22:30 · 26.12.2016 por Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sugeriu nesta segunda-feira (26) que teria vencido Donald Trump, o presidente eleito, caso tivesse concorrido nas eleições deste ano. Em entrevista à CNN, Obama argumentou que os americanos ainda acredita, na sua visão de mudança progressiva.

"Tenho confiança de que se eu tivesse concorrido novamente e feito a articulação, eu acho que teria conseguido mobilizar a maioria do povo americano para apoiar essa visão", disse Obama.

A fala provocou resposta de Trump via Twitter. "O presidente Obama disse que acha que teria me vencido. Ele deve dizer isso, mas eu digo SEM CHANCE! - desemprego, Estado Islâmico, Obama Care, etc", escreveu Trump, supondo alguns fatores que determinaram a derrota de Obama nas urnas.