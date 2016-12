Obama irá se reunir com democratas para impedir Trump de acabar com Obamacare

16:33 · 30.12.2016 por Estadão Conteúdo

Obama deve fazer seu último discurso como presidente dos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, em Chicago ( Foto: AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, irá estabelecer algumas estratégias na próxima semana com legisladores do Partido Democrata sobre como impedir que os republicanos acabem com o Ato de Cuidado Acessível, conhecido como Obamacare.

O presidente americano também fará um discurso em Chicago no dia 10 de janeiro, que deverá ser o seu último pronunciamento como líder dos EUA. Obama retorna de suas férias no Havaí na semana que vem e, segundo a Casa Branca, ele irá se encontrar com os democratas da Câmara e do Senado na próxima quarta-feira (4).

Ainda segundo a Casa Branca, Obama irá conceder uma entrevista ao site de notícias Vox em 15 de fevereiro para falar sobre o Obamacare.