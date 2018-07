O que pode acontecer com os 12 meninos e o técnico após tantos dias presos em uma caverna

11:51 · 10.07.2018 / atualizado às 12:29

Após o resgate dos 12 meninos e do técnico de futebol de uma caverna na Tailândia, especialistas respondem às principais dúvidas relacionadas a saúde física e mental dos sobreviventes. A operação de resgate foi finalizada nesta terça (10), 17 dias após as crianças entre 11 e 16 anos e o técnico, Ekkapol Janthawong, 26, não conseguirem sair da caverna após uma forte chuva.

Segundo as autoridades tailandesas, as oito primeiras crianças resgatadas estão "bem de saúde", mas permanecerão hospitalizadas em quarentena, com óculos de sol para proteger os olhos e sob monitoramento psicológico. Em relação aos quatro garotos restantes e o treinador, retirados da caverna hoje, o estado de saúde ainda é desconhecido.

. Eles estão tomando algum medicamento? Ou foram vacinados?

Dois dos resgatados estão tomando antibióticos por apresentarem sintomas de pneumonia depois de dias na forte umidade da gruta. As pessoas que passam muito tempo sob a terra podem sofrer problemas pulmonares e oftamológicos.

Todos foram submetidos a exames radiológicos e sanguíneos. Eles foram vacinados contra o tétano e contra a raiva. Embora o risco de os morcegos, vetores da doença, os terem mordido enquanto dormiam, seja muito baixo. Eles ainda vão permanecer hospitalizados uma semana para vigiar a eventual aparição de infecções. As crianças estão em quarentena, mas os pais do primeiro grupo evacuado já podem vê-los pelo vidro e conversar a distância.

. Eles já podem comer tudo?

Todos podem andar, falar e comer e alguns até consumiram chocolate. No momento, eles só não podem comer comida picante, típica na Tailândia, porque estão com o estômago fragilizado.Vale lembra que no 10º dia na caverna, as crianças e o treinador começaram a ser acompanhados por médicos.

. Como sobreviveram durante todos esses dias na caverna?

As crianças e o técnico passaram nove dias antes de serem encontrados sem ter nada para comer, apenas bebendo água que escorria dentro da caverna

. O que pode acontecer após ficarem tantos dias presos?

Uma pessoa pode resistir de 30 a 45 dias sem comida, a depender do organismo e das condições do local. Uma criança em fase de crescimento, por exemplo, tem menos reserva do que um adulto. Ainda mais grave seria a privação da água, que não foi o caso. Na caverna da Tailândia, a temperatura ambiente era em torno de 26°C, o que colaborou para que não sofressem com desidratação ou hipotermia.

. Quais podem ser as consequências psicológicas?

Os meninos poderão sofrer de estresse pós-traumático, que pode aparecer muito depois do ocorrido e ser desencadeado por algo sem relação aparente.

. O que sentiram nos primeiros dias sem comida?

Repetino emagrecimento, perda de massa muscular, alterações psicológicas, fraqueza, apatia e anemia. Quadro de desnutrição é potencial. Sem alimentação, o corpo sofre para manter adequados os níveis de glicose e para produzir a energia necessária e vital para vários órgãos. Então, o corpo usa a reserva de gordura para manter o metabolismo funcionando.