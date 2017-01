No Twitter, Trump zomba de protestos, mas depois usa tom conciliatório

14:09 · 22.01.2017 / atualizado às 14:35 por Estadão Conteúdo

Os contrastes das mensagens tuitadas por Donald Trump sobre os protestos contra sua posse: acima, a primeira, mais sarcástica; abaixo, a conciliatória. ( Fotos: Reprodução/Twitter / WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem sarcástica através de seu Twitter hoje, em resposta aos protestos da Marcha das Mulheres que ocorreram no sábado em Washington e outras cidades norte-americanas e ao redor do mundo que reuniram mais de um milhão de pessoas. "Assisti aos protestos ontem, mas fiquei com a impressão de que acabamos de passar por uma eleição! Por que essas pessoas não votaram? As celebridades prejudicam bastante a causa dos protestos", escreveu Trump.