Nikon anuncia encerramento das atividades no Brasil

11:28 · 17.09.2018 / atualizado às 11:54

A Nikon encerra suas atividades no Brasil, anúncio foi realizado no último dia 12 de setembro ( Foto: Reprodução / Nikon )

A empresa japonesa Nikon anunciou, no último dia 12 de setembro, o encerramento de suas atividades no Brasil. Segundo comunicado emitido pela empresa, os serviços de garantias e assistência técnica de equipamentos fotográficos continuarão a ser honrados.

A Nikon afirma que, mesmo com o fim de sua atuação comercial no país, o reparo de produtos com garantias válidas irão continuar sob responsabilidade da empresa. Os clientes que eventualmente tenham necessidade desse tipo de serviço estão sendo orientados a realizar uma solicitação por meio de um formulário online disponível no próprio site da marca.

Equipamentos que estiverem fora de garantia, por sua vez, terão os serviços de assistência técnica assumidos diretamente pela marca nos Estados Unidos.

A Nikon ainda informa que as linhas de produtos de microscopia, bem como de acessórios e assistência técnica, continuarão a ser oferecidas no país pela empresa BioLab Brasil.