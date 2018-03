Mulheres sauditas poderão conduzir motos e caminhões

18:28 · 16.12.2017 por Folhapress

Sauditas não precisarão da autorização de um homem para obterem a licença ( Foto: Divulgação )

Autoridades da Arábia Saudita divulgaram neste sábado (16) que as mulheres do país serão autorizadas a guiar motos e caminhões. A medida é fruto da flexibilização divulgada em setembro deste ano, quando o rei Salman bin Abdulaziz Al Saudreal assinou decreto que autorizava mulheres a dirigir a partir de junho de 2018. Naquela ocasião, o anúncio foi feito de forma simultânea pela televisão estatal saudita e em um evento em Washington, nos Estados Unidos.

Além de divulgar sobre a liberação para motos e caminhões, a Direção Geral de Trânsito divulgou que não haverá distinção de matrículas entre veículos conduzidos por homens ou por mulheres. Mas casos de acidentes envolvendo mulheres, as condutoras serão encaminhadas a uma central de polícia voltada às mulheres.

O governo ainda irá esclarecer como será feito o processo para que as mulheres consigam a licença, mas adiantou que as sauditas que tiverem a permissão de dirigir em outros países do Golfo também poderão conduzir veículos na Arábia Saudita.

No país, que é regido pela sharia (lei islâmica), mulheres não costumam interagir com homens que não são seus familiares. De acordo com as leis do país, elas não podem circular livremente e sempre que saem de casa devem estar acompanhadas de um guardião – o que é criticado por ativistas. A desobediência dessas ordens gerava punição, que poderia incluir prisão, multa ou chibatadas.

Segundo o príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, embaixador saudita nos Estados Unidos, as mulheres não irão precisar da autorização de um homem para pedir a licença e também poderão dirigir desacompanhadas, sem a necessidade da presença de um guardião. A intenção é modernizar o país, que tem metade da população com menos de 25 anos. E a medida é vista como uma forma de facilitar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, já que elas não mais precisarão de um homem para se deslocarem.