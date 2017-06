Mulher é presa após ficar nua diante do Muro das Lamentações

13:56 · 11.06.2017 por AFP

A polícia israelense prendeu neste domingo uma mulher que estava completamente nua diante do Muro das Lamentações, o local mais sagrado da religião judaica, em Jerusalém, segundo informações da polícia.

A mulher, uma israelense de 23 anos, tirou a roupa no início da tarde nesse local de oração, no espaço reservado às mulheres, de acordo com o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.

O porta-voz contou que os policiais que estavam no local a cobriram imediatamente com chales e panos, com intuito de "evitar um acidente mais grave" com os judeus que ali estavam.

"Pelo que sei, é a primeira vez que uma mulher fica nua diante do Muro das Lamentações", ressaltou.

Rosenfeld confirmou que a mulher iria ser submetida a exame psicológico para compreender melhor o que a teria feito agir assim.