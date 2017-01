Movimento cearense participa de marcha contra o aborto em Washington, nos EUA

21:04 · 27.01.2017 / atualizado às 21:07 por Redação / AFP

Milhares de pessoas se reuniram nesta sexta-feira (27) em Washington, capital dos Estados Unidos, para participar da 44ª Marcha pela Vida, manifestação anti-aborto que ocorre anualmente no país. Mais do que um ato local, o evento reúne pessoas de todo o mundo. O Estado do Ceará foi representado pelo Movida (Movimento pela Vida do Ceará), juntamente com Movimento Brasil Sem Aborto.

O grupo brasileiro carregava bandeiras do Brasil e exibia cartazes com mensagens pró-vida em português e inglês. Dentre os brasileiros estava o deputado federal Sostenes Cavalcante ( DEM-RJ).

O ponto alto foi o discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que se tornou o primeiro a ocupar este cargo a discursar para os manifestantes. "O direito à vida está vencendo nos Estados Unidos", declarou Pence para uma multidão reunida na capital americana.

Ele acrescentou que a luta contra o aborto vive um momento "histórico" no país, em referência à chegada de Donald Trump à Casa Branca, com um governo e um Congresso controlados por pessoas que se opõem ao aborto.

Pence é conhecido por defender políticas anti-aborto, tendo criado leis que restringem a prática quando foi governador do estado de Indiana. O vice-presidente também elogiou a eleição de uma "maioria pró-vida no Congresso". Segundo ele, Trump também deve indicar um juiz pró-vida à Suprema Corte.