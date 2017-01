Morre Oliver Smithies, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 2007

19:48 · 11.01.2017 por Estadão Conteúdo

O geneticista Oliver Smithies, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2007, morreu aos 91 anos.

A Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, disse que os funcionários da universidade foram informados sobre a morte do geneticista na última terça-feira por sua esposa, Nobuyo Maeda.

Smithis ganhou o Prêmio Nobel por desenvolver uma técnica usada para manipular genes em camundongos. O avanço aprimorou a pesquisa genética para entender melhor o câncer, a obesidade, doenças cardíacas e outras enfermidades.

A universidade afirmou que o laboratório de Smithies criou o primeiro modelo animal de fibrose cística em 1992.

Em 2007, Smithies compartilhou seu prêmio com Mario Capecchi, da Universidade de Utah, e com Martin Evans, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido.