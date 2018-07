Modelo de 19 anos é mordida por tubarão em praia nas Bahamas

07:18 · 12.07.2018 / atualizado às 07:22 por Folhapress

Uma modelo de 19 anos teve o braço mordido por um tubarão durante um passeio por uma praia das Bahamas. O ataque e a sequência em que ela é puxada para o fundo do mar foram registrados em fotos pelo pai de seu namorado. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

A americana Katarina Zarutskie, que também é estudante de enfermagem, estava nadando com vários tubarões ao seu redor quando recebeu a mordida. Ela lutou até conseguir se desvencilhar do animal e depois nadou até a borda, com o braço para cima para evitar que o sangue atraísse mais tubarões.

"Ele colocou a boca no meu braço e eu senti os dentes entrando", afirmou à BBC a jovem, que estava de férias com o namorado e a família dele. "Eu fui puxada para debaixo da água por alguns segundos e então tirei meu braço da boca dele o mais rápido que pude".

Zarutskie não estava acompanhada por nenhuma empresa ou organização que promove esse tipo de passeio quando decidiu nadar com os tubarões, segundo a agência de notícia. A modelo contou ainda que a família de seu namorado ficou preocupada, mas que ela estava tranquila, acreditando que seria divertido.

O dono da marina em que aconteceu o ataque disse à NBC que esses animais costumam ser dóceis, mas podem morder, como é avisado por placas aficionadas no local. Ele também falou que, pelas imagens, Zarutski estava na água no momento em que os tubarões costumam ser alimentados.

A jovem foi atendida em um hospital local após sofrer alguns ferimentos leves no braço. No dia seguinte, no entanto, ela decidiu retornar para a Flórida, onde foi constatado que pedaços de dente do tubarão permaneciam no ferimento. À BBC ela lamentou a cicatriz que ficará.