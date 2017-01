Miss italiana é atacada com ácido por ex-namorado

10:59 · 14.01.2017

Os dois se conheceram no país e mantiveram uma relação turbulenta por dois anos ( Foto: Reprodução/ Facebook )

Um dos primeiros casos de violência contra a mulher na Itália foi registrado. A ex-miss italiana Gessica Notaro, de 28 anos, foi atacada com ácido no rosto pelo ex-namorado na última terça-feira (10). Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Nessa sexta-feira (13), o caboverdeano Jorge Edson Tavares se apresentou à Justiça e se disse inocente da acusação. O ex-namorado da miss teria jogado ácido sobre o rosto dela quando Gessica chegava em casa com o novo namorado. Tavares está em prisão preventiva e já depôs a um juiz de primeira instância.

"Eu o vi, vi que Eddy tinha na mão uma garrafa de plástico e estava vestido de negro. Não disse nenhuma palavra, lançou o líquido e fugiu. Fui atrás dele por uns metros, gritando de dor, o rosto ardia e a vista ficava cada vez mais turva", disse Gessica à imprensa.

A miss está internada em um hospital no norte da Itália para se recuperar das lesões causadas pelo ataque, que atingem o rosto e o pescoço. Segundo a imprensa local, médicos temem que ela possa perder a visão do olho esquerdo. "Não me preocupa se ficarei desfigurada. Quero apenas recuperar a visão, já vejo com um olho e estou feliz", afirmou Gessica em entrevista.

Os dois se conheceram no país e mantiveram uma relação turbulenta por dois anos. Eles moraram juntos, mas Gessica pôs fim à relação por conta do ciúme excessivo de Tavares. Ela disse ter sofrido assédio do ex-namorado quando terminou o relacionamento e apresentou denúncia contra ele à polícia, que emitiu uma ordem de afastamento.