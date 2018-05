Minha reunião com líder da Coreia do Norte será em Cingapura em 12 de junho, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a reunião "bastante antecipada" entre ele e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ocorrerá em Cingapura em 12 de junho. "Nós iremos ambos tentar fazer dele um momento muito especial para a Paz Mundial", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.

O presidente americano tenta fazer com que o regime de Pyongyang desista de seu programa nuclear e de mísseis. Nesta semana, a Coreia do Norte libertou três americanos detidos, que foram recebidos em solo americano por Trump. O líder dos EUA qualificou a libertação como um sinal positivo, mas tem insistido na necessidade de que não existam armas nucleares na Península Coreana.

