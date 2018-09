Maroon 5 deve se apresentar no intervalo do Super Bowl de 2019, diz site

19:22 · 19.09.2018 por Estadão Conteúdo

A banda Maroon 5 deve se apresentar no intervalo da próxima edição do Super Bowl, em 2019, segundo fontes da Variety. O grupo segue a mesma linha artística das últimas performances, como Justin Timberlake, Coldplay e Bruno Mars.

Os hits mais recentes do quinteto são parcerias de sucesso com Cardi B, na música Girls Like You, e com Kendrick Lamar, em Don’t Wanna Know.

Procurado pelo site, um representante da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos) disse que "é uma tradição do Super Bowl especular sobre as performances do show de intervalo da Pepsi. Continuamos a trabalhar com a Pepsi nos nossos planos, mas não temos anúncios para fazer sobre o que vai ser mais um show épico".

Atualmente, o Super Bowl é o evento mais assistido na televisão nos Estados Unidos. Na edição de 2018, alcançou um público médio de 103,4 milhões de espectadores na transmissão do canal NBC.