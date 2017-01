Marcha das Mulheres reúne milhares contra Trump em Washington

13:28 · 21.01.2017 / atualizado às 13:53 por Folhapress

Os EUA são apenas um dos redutos de concentração de manifestantes contra o governo Trump. Em todo o mundo, diversas pessoas também protestam hoje (21) ( Fotos: Jim Watson / AFP )

Milhares de pessoas saíram às ruas neste sábado (21), dia seguinte à posse de Donald Trump, na Marcha das Mulheres, organizada pela sociedade civil em Washington. A manifestação contra o novo presidente teve início por volta das 10h (13h em Brasília), no National Mall, mas já havia se espalhado antes em diversas capitais europeias.

A expectativa era de que cerca de 250 mil pessoas participassem do protesto neste sábado em Washington. Na manhã deste sábado, mulheres com gorros cor-de-rosa e pontiagudos, apelidados de "pussyhats", lotavam as estações de metrô mais próximas ao trajeto da marcha, que saiu do Capitólio.

No mundo, cerca de 670 marchas foram planejadas, de acordo com o site dos organizadores, que diz que mais de dois milhões de manifestantes devem protestar contra Trump.

Muitas manifestantes carregaram pôsteres com frases como "essa xoxota morde de volta", resposta à forma com que Trump se referiu às mulheres em áudio de 2005 que veio à tona durante a campanha.

Na Europa, marchas foram realizadas em Berlim, Paris, Roma, Viena, Genebra e Amsterdã.

Cerca de 2 mil pessoas estiveram no ato de Viena, estimam os organizadores. Mas as baixas temperaturas dispersaram o público. Em Genebra, foram 1.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças.

Na África, centenas cantaram músicas de protesto.

Em Sidney, na Austrália, cerca de 3.000 homens e mulheres marcharam até o consulado americano e, em Melbourne, foram 5.000 pessoas.

Na Nova Zelândia, houve marchas em quatro cidades, envolvendo cerca de 2.000 pessoas.