Macron promete mais de 400 milhões de euros em auxílio para o Níger

17:00 · 23.12.2017 por Estadão Conteúdo

Emmanuel Macron fez um pronunciamento neste sábado (23) ao lado do presidente Issoufou Mahamadou ( Foto: Ludovic Marin / AFP )

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu mais de 400 milhões de euros (US$ 474 milhões) em auxílio ao longo de quatro anos para o Níger, durante uma visita, e disse ao presidente do país que estava pronto para fortalecer a presença da França no Sahel.

Macron fez um pronunciamento ao lado do presidente Issoufou Mahamadou, neste sábado (23), depois que os dois se conheceram para discutir a luta contra o extremismo, a imigração e o desenvolvimento no Níger.

"Estamos prontos para fortalecer nossa presença no Sahel, porque a luta contra o terrorismo é essencial", disse Mácron.