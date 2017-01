Líderes nacionalistas europeus saúdam Trump e se dizem fortalecidos

Na França, Marine Le Pen disputa as primeiras colocações da eleição presidencial, que acontece entre maio e abril. Em setembro, Frauke Petry e seu partido, o Alternativa para a Alemanha, pretendem assegurar suas primeiras cadeiras no Parlamento surfando uma onda de ressentimento contra a chanceler Angela Merkel e sua política de recepção de refugiados.

Todos eles se encontraram para uma conferência das Nações Europeias e Liberdade, um agrupamento de representantes da direita no Parlamento Europeu. Participaram também Matteo Salvini, do partido Liga do Norte, que faz campanha anti-imigração, e Harald Vilimsky, secretário-geral do Partido da Liberdade da Áustria, que foi derrotado para presidência do país em uma eleição apertada no fim do ano passado.