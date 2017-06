Líder republicano da Câmara dos EUA é baleado em campo de beisebol

12:20 · 14.06.2017 por Folhapress

Um funcionário do local usou um cinto como torniquete para conter o sangramento de Scalise ( Foto: AFP )

Um atirador feriu um dos líderes da maioria republicana na Câmara e pelo menos outras quatro pessoas num campo de beisebol próximo a Washington na manhã desta quarta-feira (14).

Steve Scalise, 51, foi atingido no quadril e um assessor foi baleado no peito. O senador Mike Lee disse que um funcionário do local usou um cinto como torniquete para conter o sangramento de Scalise.

O líder republicano passará por uma cirurgia ainda hoje, segundo comunicado divulgado pelo escritório da maioria na Câmara. Scalise estava "de bom humor e conversou com sua mulher pelo telefone". Ele elogiou os esforços da polícia do Capitólio e das equipes de resgate.

Os feridos foram encaminhados a um hospital em Washington e estão em condição estável, de acordo com o comunicado.

Segundo testemunhas, um homem com um rifle chegou atirando por volta das 7h30 (8h30 de São Paulo) no campo onde alguns parlamentares costumam praticar softball em um parque em Alexandria, no Estado da Virgínia, a 25 minutos do centro de Washington.

O deputado do Texas Joe Barton afirmou que o tiroteio durou entre cinco e dez minutos, e dezenas de tiros foram disparados. "Foi assustador."

A polícia de Alexandria, que inicialmente informou em sua conta no Twitter "acreditar" que o atirador estava detido, depois confirmou a informação. "O suspeito está sob custódia e não é mais uma ameaça", disse a polícia.

A identidade do atirador e dos outros feridos não havia sido divulgada até a publicação deste texto. Também ainda não havia informações sobre uma possível motivação para o ataque.

O presidente Donald Trump divulgou um comunicado no qual diz que o ataque foi uma "tragédia" e que ele e o vice-presidente, Mike Pence, estão acompanhando de perto o desenvolvimento do caso.

"Estamos profundamente entristecidos por essa tragédia. Nossos pensamentos e orações estão com os membros do Congresso, suas equipes, a Polícia do Capitólio, os socorristas e todos os outros afetados", escreveu Trump.

A líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que o ato foi um "ataque covarde e desprezível", disse que ora pelos feridos e elogiou a atuação da polícia.

Scalise, o segundo principal líder da maioria republicana na Câmara, é deputado pela Louisiana desde 2008, representando o distrito que inclui Nova Orleans. Casado e pai de dois filhos, ele preside o Comitê de Estudos Republicanos.