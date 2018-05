Leopardo devora criança em parque natural de Uganda

09:01 · 07.05.2018 por AFP

As autoridades de Uganda procuravam nesta segunda-feira um leopardo que devorou um menino de três anos em um parque natural do país.

A vítima, filho de uma guarda florestal que trabalhava no parque, estava com uma babá no momento da tragédia, que aconteceu na sexta-feira (4) à noite.

O porta-voz do parque, Bashir Hangi, disse que o menino estava em um pavilhão aberto, sem cercas de proteção, e saiu do local para seguir a babá.

"A mulher não viu que o menino a seguia. Ouviu os gritos de ajuda e tentou agir, mas já era muito tarde, o leopardo havia desaparecido (com a criança). Iniciamos a busca e o crânio foi encontrado no dia seguinte", explicou.

"Há uma busca em curso para capturar e matar o leopardo porque uma vez que comeu carne humana poderia tentar comer outro ser humano. É perigoso", completou o porta-voz.