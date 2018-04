Kim e Moon apertam as mãos em linha de demarcação da fronteira

22:33 · 26.04.2018 por AFP

Moon também entrou rapidamente no norte antes de caminhar de volta. Kim é o primeiro líder norte-coreano a entrar no sul desde a Guerra da Coreia, há 65 anos ( Foto: Korean Broadcasting System/ AFP )

Os líderes da Coreia do Norte e do Sul trocaram um caloroso aperto de mão nesta sexta-feira, horário local, ainda quinta (26) no Brasil, sobre a linha de demarcação que divide os dois países antes de uma cúpula histórica.

"Estou feliz em conhecê-lo", disse Moon Jae-in ao seu colega Kim Jong Un, no momento em que ele se tornou o primeiro líder do Norte a entrar no Sul desde a Guerra da Coreia.

Trata-se da terceira reunião intercoreana, após os encontros celebrados em Pyongyang em 2000 e 2007, e marca um ponto de inflexão após a aproximação diplomática que se seguiu a um período de alta tensão na península.

Segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, Kim viajou à Zona Desmilitarizada para "discutir honestamente com Moon Jae-in todas as questões que surjam para melhorar as relações intercoreanas e se obter a paz, a prosperidade e a reunificação da península da Coreia".

O tema do arsenal nuclear de Pyongyang está no centro da agenda, após a Coreia do Norte obter um rápido progresso em sua tecnologia atômica sob o mandato de Kim, que herdou o poder com a morte do pai, em 2011.