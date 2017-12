Itamaraty não tem previsão de enviar outro embaixador à Venezuela

21:37 · 24.12.2017 por Estadão Conteúdo

O Ministério das Relações Exteriores não tem nenhuma previsão de enviar outro embaixador brasileiro à Venezuela, após o embaixador do Brasil no país vizinho Ruy Pereira ter sido declarado persona non grata pelo governo de Nicolás Maduro.

Com a saída de Ruy Pereira, que está no Brasil passando as festas de fim de ano, quem assume seu posto é um membro do corpo diplomático que está no País, o encarregado de negócios. Trata-se do segundo representante mais antigo do Brasil na Venezuela, depois do embaixador.

O Itamaraty já avisou que deverá adotar "medidas de reciprocidade correspondentes". O mais provável é que o representante mais graduado da Venezuela no Brasil também seja declarado persona non grata. O embaixador venezuelano é Alberto Efraín Castellar Padilla.